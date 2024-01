Genova. Correnti umide meridionali nei bassi strati interesseranno la nostra regione oggi e domani portando un aumento della nuvolosità e qualche pioviggine nella giornata di domenica. Miglioramento durante la giornata di lunedi.

In dettaglio per la giornata di oggi i meteorologi prevedono al mattino banchi di nubi basse non serrate interesseranno i settori costieri del centro-levante ed i rilievi retrostanti, più soleggiato il tempo sui versanti padani ed agli estremi della regione. Nel pomeriggio il cielo diverrà molto nuvoloso per nubi medio-basse su gran parte della regione, specie dal Savonese verso levante, dove in serata non si esclude qualche pioviggine. Permarranno schiarite su Alpi Liguri, Imperiese e Bormida occidentale.