Genova. Dura poco l’ondata fredda sulla nostra Penisola. Infatti già da oggi arrivano correnti più miti dai quadranti occidentali. Chiusura di settimana con qualche nube in transito in un contesto prevalentemente soleggiato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 21 gennaio

Avvisi

di notte ed al mattino attenzione alle gelate nelle zone interne.

Cielo e Fenomeni

tra la notte ed il mattino cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale, nel corso della mattinata le prime velature avanzeranno da ovest. Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, comunque senza conseguenze associate. In serata cieli nuovamente sereni.

Venti

nella prima parte di giornata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole o al più moderata di direzione variabile.

Mari

tra notte e mattino mosso al largo e sul ponente, poi poco mosso ovunque.

Temperature

minime stazionarie od in lieve ulteriore calo nei fondovalle interni, in aumento in quota. Massime in rialzo ovunque. Tra la notte ed il mattino gelate nelle zone interne. Costa: Min: +2/+8°C – Max: +9/13°C. Interno: Min: -8/+1°C – Max: +2/+9°C

Lunedì 22 gennaio

Avvisi

dal pomeriggio venti fino a forti da sud-ovest al largo.

Cielo e Fenomeni

correnti umide meridionali favoriscono un graduale incremento della copertura nuvolosa, specie sul centro-levante regionale. Tra il tardo pomeriggio e la serata sgocciolii o deboli piovaschi sparsi, in particolar modo nelle zone interne orientali.

Venti

tenderanno a divenire moderati dai quadranti meridionali, rinforzi fino a forti al largo.

Mari

da poco mosso a mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature

in aumento.

Martedì 23 gennaio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale, possibili addensamenti più consistenti sul levante.

Temperature in aumento le minime, stabili le massime.