Meteo Liguria, cielo sereno e temperature in aumento: le previsioni

Genova. Torna il bel tempo sulla Liguria dopo giornate caratterizzate dall’instabilità. Per la giornata di sabato 27 gennaio è infatti previsto sole, con temperature in aumento lungo le coste.

Le nubi basse della notte potrebbero avere qualche strascico in mattinata, principalmente sul Golfo con possibilità di locali estensioni ad alcuni tratti della costa, ma nel pomeriggio il cielo resta sereno praticamente ovunque.

I venti sono deboli settentrionali nelle aree interne e sui crinali, deboli variabili altrove. Il mare è quasi calmo o poco mosso.

Le minime restano stazionarie, le massime come detto aumentano sulla costa variando dai 15 ai 18 gradi. Minime tra i 7 e i 10, mentre nell’entroterra si scende a 2-4 gradi per le minime e di sale tra i 9 e i 14 per le massime.