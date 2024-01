Liguria. Anno nuovo, tempo vecchio. La Liguria rimane sotto il tiro di correnti umide atlantiche che perpetuano un tipo di tempo mite, dai connotati più autunnali che invernali. Ritornano le precipitazioni a levante. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 2 gennaio

Nuovamente Liguria divisa in due con nuvolosità più concentrata a levante e più irregolare a ponente, dove al mattino prevarranno i momenti soleggiati. Dal tardo pomeriggio/sera precipitazioni tra Tigullio e Spezzino, specialmente nelle zone più interne, dove potranno assumere carattere di rovescio.

Venti: libeccio attivo al largo teso, scirocco di ritorno su Golfo di Genova e Riviera di Levante. Flussi in intensificazione dal pomeriggio, rinforzi come da avviso. Mari: inizialmente molto mosso al largo, mosso altrove; tendente ad agitato dal pomeriggio al largo sul Golfo e settore est, picco d’onda intorno ai 3 metri. Temperature: minime in temporaneo calo sui rilievi; massime stazionarie o in aumento sull’Appennino occidentale. Costa: Min: +9/+12°C – Max: +13/+15°C; interno: Min: +2/+9°C – Max: +9/+12°C.

Mercoledì 3 gennaio

Piogge o scrosci a ridosso dei rilievi del levante, altrove in prevalenza asciutto con parziali aperture a ponente.

Venti: insiste al largo da libeccio, raffiche a burrasca; scirocco di ritorno a levante moderato. Mari: in prevalenza agitato al largo, molto mosso altrove. Temperature: stazionarie.

Giovedì 4 gennaio

Tempo più soleggiato, sebbene una certa nuvolosità in giornata potrà riformarsi a levante, specie a ridosso dei rilievi. Ventoso e Mare in prevalenza agitato fuori costa.