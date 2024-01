Genova. Correnti fredde dai quadranti nord orientali interesseranno la nostra regione anche nei prossimi giorni. Pochi fenomeni ma temperatura in graduale calo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 8 gennaio

Avvisi

venti forti dai quadranti settentrionali, raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele (specie in mattinata).

Cielo e Fenomeni

molte nubi su tutta la regione, più compatte sui versanti padani. Deboli nevicate tra nottata e mattinata sulle Alpi Liguri e sul comprensorio avetano sopra gli 800m. Pioggie deboli al di sotto di tale quota. Sul resto della regione molte nubi alternate a schiarite un po’ per tutto il giorno.

Venti

moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele (specie nella prima parte di giornata).

Mari

stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature

minime in lieve calo, massime in stazionarie o in lieve calo.

Costa: Min: +5/+10°C – Max: +11/+14°C

Interno: Min: -3/+3°C – Max: +3/+9°C

Martedì 9 gennaio

Avvisi

venti fino a forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele.

Cielo e Fenomeni

nubi sparse su tutta la regione alternate a schiarite. Deboli nevicate saranno possibili sulle Alpi Liguri specialmente nella prima parte di giornata.

Venti

moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele.

Mari

stirato o mosso sotto-costa, mosso o localmente molto mosso al largo.

Temperature

in lieve calo specialmente nei valori massimi.

Mercoledì 10 gennaio

Avvisi

ancora forti venti da nord/nord-est su tutta la regione.

Cielo e Fenomeni

Non cambia la situazione. Nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione ma con nessun fenomeno per gran parte della giornata. Verso sera nuove deboli nevicate sulle Alpi Liguri e sul comprensorio avetano. Temperature in lieve calo. Ventilazione sempre tesa dai quadranti settentrionali. Mare sempre molto mosso al largo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]