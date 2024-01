Liguria. Fluissi umidi atlantici determinano tempo piovoso, a tratti perturbato. Attenzione ai venti forti al mattino sul Golfo di Genova a rotazione ciclonica, Libeccio in aumento fino a burrasca al largo specie la sera.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, cielo in prevalenza coperto per tutta la giornata, con precipitazioni più diffuse su imperiese e tra Tigullio e spezzino. Neve o mista al mattino oltre i 1300 m tra Alpi Liguri-Marittime, a partire da 1400-1500 m sull’Appennino orientale, ma con tendenza a girare in pioggia ovunque. Dal pomeriggio precipitazioni che insisteranno maggiormente a Levante con attenuazione dei fenomeni altrove.

La conseguenza del vento forte sarà anche un mare che da mosso passa a molto mosso da sud-ovest, tendente ad agitato dal pomeriggio/sera.

Temperature minime in aumento sulla costa tra +8 e +11° C, nell’interno tra +3 e +7° C. Massime tra +12 e +13° sulla costa, tra +6 e +9° C. In calo sulla Riviera di Levante.

Giovedì 18 gennaio prosegue la libecciata al largo, con rinforzo dal pomeriggio mare tendente a molto agitato al largo e nel settore est.

Cielo variabile a Levante con residui fenomeni, specie al mattino; aperture a Ponente. Temperature in aumento a Ponente.

Venerdì 19 gennaio schiarite e tempo più asciutto, grazie all’entrata dei venti da nord. Temperature in netto calo sulle quote appenniniche; temporanei aumenti sulle riviere per compressione. Venti moderati/tesi da nord, rinforzi sui crinali esposti.