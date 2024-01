Genova. Epifania all’insegna del freddo in Liguria. In seguito della perturbazione che da venerdì sta interessando la regione, con una concentrazione delle piogge in serata, nella giornata del 6 gennaio si stabilirà un corridoio di correnti nord-orientali che determinerà un graduale calo delle temperature e possibili fenomeni concentrati soprattutto nelle aree interne.

Dopo una notte caratterizzata da piogge, schiarite più ampie lungo le coste del ponente e qualche nevicata oltre i 1.500 metri nel gruppo Trebbia-Aveto. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità da est verso ovest con nubi più compatte lungo i versanti padani con qualche precipitazione possibile. Il tempo resterà invece più asciutto lungo le coste.

In calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime. Sulle coste minime da 6 a 11 gradi, massime da 12 a 15, nell’entroterra minime da -1 a 4 gradi, massime da 5 a 10.