Liguria. Aria fredda da nord-est irrompe sulla nostra regione portando molto vento e temperature in sensibile calo. Attenuazione del vento domenica e aumento delle nubi lunedì. Sono le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 20 gennaio, dopo qualche spruzzata di neve sui versanti padani centro-occidentali e sulle Alpi Liguri, al mattino avremo ancora qualche nube sui versanti padani, ma in via di rapida attenuazione, per il resto avremo una giornata soleggiata e limpida. Attenzione però ai venti, molto forti tra nord e nord-est fino al mattino con raffiche superiori a 100 km/h sui crinali e negli spazi aperti, lenta e parziale attenuazione del vento nell’arco della giornata.

Sempre sabato 20 gennaio mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in calo anche sensibile sia le minime sia le massime: saranno comprese sulla costa tra 3 e 11 gradi, nell’interno tra -8 e 2.

Per domani, domenica 21 gennaio, cielo da sereno a velato nel corso della giornata per il passaggio di nubi alte e sottili. Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature in ulteriore calo nelle aree interne di notte e al mattino con gelate, in lieve aumento le massime.

La giornata di lunedì 22 gennaio vedrà nubi in aumento specie sul settore centro-orientale, quindi genovese e spezzino, ma con basso rischio di pioggia. Ulteriore aumento generale delle temperature.