Genova. Nei prossimi giorni sono attese ancora correnti fredde da nord est sul nord della penisola. Così anche in Liguria attenzione per i forti venti dai quadranti settentrionali: possibili raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele. Ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 7 gennaio, fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intero territorio regionale, deboli precipitazioni interesseranno i versanti padani centro-orientali con la quota neve che si attesterà sui 700/900 metri. Lungo la costa non si escludono deboli e temporanei piovaschi. Nel corso del pomeriggio incremento delle precipitazioni anche sui versanti padani più occidentali e sulle Alpi Liguri, sulla fascia costiera situazione pressoché invariata con cieli grigi e qualche locale sgocciolio.

Sempre domenica venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele (specie nella prima parte di giornata). Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo, localmente agitato in mattinata. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo: saranno comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -2 e 10.

Domani, lunedì 8 gennaio, nella notte ultimi fenomeni sui versanti padani occidentali e sulle Alpi Liguri, quota neve intorno ai 700/800 metri. Nel corso della giornata cieli grigi su gran parte della regione, anche se qualche schiarita inizierà ad avanzare da levante. Venti moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Mare stirato o mosso sotto-costa, mosso o localmente molto mosso al largo. Temperature minime in calo nelle zone interne, stazionarie altrove. Massime stabili o in leggero aumento ovunque.

Per martedì 9 gennaio Limet prevede una giornata con molte nubi sul centro-ponente regionale, nevicate sui versanti padani occidentali e sulle Alpi Liguri. Inizialmente quota neve oltre i 700/800 metri, entro sera risulterà in calo fino a 400-500 metri. Alternanza tra sole e nubi in un contesto asciutto sul resto della regione. Venti ancora forti da nord est e temperature in calo.