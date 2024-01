Liguria. Un’imponente campana anticiclonica presente sul Mediterraneo occidentale determina giornate stabili e temperature miti per il periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia per oggi e i prossimi giorni.

Al mattino sereno o poco nuvoloso, fatto eccezione qualche addensamento più consistente sul savonese. Nel pomeriggio cielo in generale parzialmente nuvoloso.

Venti deboli e di direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Sulla costa minime tra +5 e +10° C, nell’interno tra +0 e +5° C. Massime sulla costa tra +14 e +18° C, nell’interno tra +12 e +16° C.

Giovedì 25 gennaio cielo generalmente nuvoloso su tutta la fascia costiera, qualche schiarita in più nell’entroterra. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature: stazionarie.

Venerdì 26 gennaio cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie, ma sempre superiori rispetto alla norma.