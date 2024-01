Mercato Sampdoria: ecco i primi nomi

Genova. Alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco, mister Pirlo non troverà nessun regalo di Natale, ma è un dato di fatto che il tecnico aveva messo in preventivo da tempo, considerato che ogni qualsivoglia entrata dovrà avere come preludio un’uscita. E queste, superfluo ribadirlo, non sono facili da concretizzarsi…

Sì, non dovrebbe essere difficile ottenere che l’Atalanta si riprenda Simone Panada ed il Paris Saint-Germain riporti in Francia quel Noha Lemina, che ha trovato poco spazio persino in Primvera… e neppure dovrebbe essere un rompicapo trovare una sistemazione a KristofferAskildsen ed a Stefano Girelli (sembra che quest’ultimo sia finito nel mirino del Pescara), come pure a Marco Delle Monache (si parla di un interessamento della Juventus per la sua Under 23, militante in Serie C) e a Lorenzo Malagrida che merita di avere l’occasione di far vedere che a lui non mancano né le doti tecniche, né il ‘cazzimma’… ma ben più aspra appare l’impresa di piazzare altri, i cui ingaggi (confrontati ai rendimenti) suggerirebbero di rimpiazzare…

Stiamo parlando di Andrea Conti (corrono voci di approcci per rescindere il contatto), Antonio Barreca (viene ipotizzato uno scambio con Gianluca Frabotta, al momento in prestito al Bari dalla Juve), Matteo Ricci (si narra di un possibile ritorno in Turchia), di Antonino La Gumina e Valerio Verre (al momento nemmeno voci palpabili sugli ultimi due), per cui sarà con queste eventuali partenze che si farà la ‘nobilitade’ del duo Legrottaglie/Mancini.

Ciò premesso e preso anche doverosa nota del fatto che il sito ufficiale della Sampdoria ha ufficializzato la stipula del primo contratto da professionista di Arttu Lötjönen (fino al 30/6/24), da mettere a disposizione di Pirlo al posto di quell’Hugo Buyla che è stato fra i convocati delle ultime partite, ma che è stato chiamato dalla Guinea Equatoriale per la Coppa d’Africa, che si terrà in Costa d’Avorio dal 13/1 all’11/2/24, per cui è facile presumere che molto difficilmente vedremo a Bogliasco quel rinforzo difensivo che sarebbe indispensabile per l’imminente ripresa del campionato, visto che per l’occasione sarà squalificato Facundo González e che sulla schiena di Simone Giordano e Nicola Murru pesano già le diffide… Insomma ‘altro non hai’, direbbe Vujadin Boškov…

Certo che leggendo sui social quanto a Bram Nuytinck siano rimasti nel cuore i colori blucerchiati, sale il rammarico per non averlo trattenuto a Genova, questa estate: la sua ‘garra’ avrebbe fatto un gran comodo, cosa che forse non si può dire per la voce che concerne Niccolò Corrado, terzino sinistro della Ternana, dotato di ottima corsa ed abile in fase offensiva, un po’ come Giordano, Murru, Barreca…

A tal proposito, fra le notizie battute dai tam tam in questi due primi giorni di mercato, c’è quella che riguarda Giorgio Cittadini, difensore dell’Atalanta (che potrebbe riciclare alla Samp in cambio di Panada), che lo scorso anno si è fatto le ossa in Serie B con il Modena (18 presenze), mentre quest’anno sta faticando a trovare spazio in A col Monza. In casa orobica ci sarebbe anche Giovanni Bonfanti (stesso ruolo), che però i dirigenti Samp non sono stati arguti a trattenere dopo l’esperienza positiva nella Primavera di Tufano e c’è anche, fra gli accostati alla Sampdoria, un altro Bonfanti (Nicholas), punta del Modena di scuola Inter.

Abbondano infatti i nomi degli attaccani che piacerebbero al Doria, a partire da Luca Moro, Antonio Donnarumma, Gennaro Tutino, Christian Shpendi, per arrivare ad ‘cavallo di ritorno’ per il calcio italiano e cioè quel Josef Alexander Martínez Mencia (da verificare possibiltà di tesseramento in Serie B, legate al passaporto), venezuelano dell’Inter Miami che ha militato nel Torino per due anni e mezzo (58 presenze e 7 reti), prima di un quinquennio nell’Atlanta United (U.S.A.), dove ha segnato 98 segnature in 134 match… uno dal goal facile, almeno negli U.S.A.

Infine, fra le voci di mercato, non si può non segnalare la più stuzzicante, quella che a fronte di un Lemina di ritorno a Parigi, dal PSG potrebbe arrivare a Bogliasco Cher Ndour, diciannovenne talento, anche lui di scuola orobica.