Mense scolastiche, risolte le criticità in Media Valbisagno. Villani: “Monitoreremo tutte le scuole”

Genova. Al rientro dalle vacanze natalizie nelle scuole Genovesi sono subentrati i nuovi servizi di ristorazione con un passaggio di consegne che in alcuni casi non è stato indolore. Nel municipio IV Media Valbisagno, per esempio presso la scuola Andersen di Sant’Eusebio, i primi giorni dopo le feste sono stati alquanto complicati.

I primi tre giorni infatti sono stati registrati alcuni disservizi: pietanze arrivate a scuola in ritardo, piatti freddi e portate cambiate all’ultimo minuto. Una situazione che ha allarmato le famiglie e che ha spinto l’amministrazione comunale a garantire la sospensione dei pagamenti tariffari per i pasti saltati

“Appena abbiamo avuto notizia di questi problemi ci siamo attivati andando a monitorare direttamente sul posto la situazione – spiega Angela Villani, Assessore del Municipio IV Media Val Bisagno con delega ai Servizi Educativi e Rapporti con gli Istituti Scolastici – un monitoraggio già previsto ma sicuramente più puntuale a causa di questa criticità che, per fortuna, è durata pochi giorni. Abbiamo parlato direttamente con la Camst, la nuova azienda che si occupa del servizio i cui responsabili ci hanno spiegato la situazione: i primi giorni sono stati critici poiché nei giorni precedenti le scuole erano chiuse e quindi non sono riusciti a mettere a punto il servizio. Oggi sono arrivati anche carrelli scaldavivande e di conseguenza l’emergenza dovrebbe essere risolta“.

Ma l’operazione di monitoraggio non si é fermata qui: “Dato che in questa situazione i soggetti coinvolti erano i nostri bambini, ho ritenuto necessario organizzare personalmente un sopralluogo all’interno dello stabilimento di Sestri Ponente per accertarmi che tutte le linee guida del comune fossero rispettate soprattutto dal punto di vista qualitativo. Ho potuto appurare che tutti gli ingredienti che vengono utilizzati sono per la maggior parte biologici e di ottima qualità derivate prevalentemente da filiere italiane“.

Il cambio di servizi mensa ha coinvolto praticamente tutto il territorio cittadino ma dopo una prima fase di assestamento pare che la situazione si sia normalizzata. “Per quanto riguarda il territorio della Media Val Bisagno ho chiesto all’azienda di organizzare con me delle visite in tutti i plessi dove é presente il loro servizio ristorazione, pertanto nelle prossime settimane continueremo come Municipio a monitorare la situazione per garantire un servizio all’altezza” – conclude Villani – sono contenta della disponibilità dell’azienda in un ottica di collaborazione e in generale soddisfatta per il loro operato avendo superato le criticità. Concludo facendo un ringraziamento agli uffici del settore ristorazione del Municipio IV che hanno gestito l’emergenza supportandomi nel miglior dei modi”.