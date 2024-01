Maturità 2024, ecco tutte le materie per la seconda prova scelte dal ministero

Roma. Seconda prova dell’esame di Maturità 2024, di seguito le materie decise dal Miur per tutti gli indirizzi. Per quanto riguarda i Licei, greco al Classico, matematica allo Scientifico e all’opzione scienze applicate e sezione a indirizzo sportivo dello Scientifico, terza lingua al Linguistico, scienze umane all’omonimo indirizzo, diritto ed economia politica al Liceo Economico-sociale, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi all’Artistico, teoria, analisi e composizione al Musicale, tecniche della danza al Coreutico.

Per gli istituti tecnici del settore economico, economia aziendale all’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, topografia per “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, sistemi e reti per “Informatica e Telecomunicazioni”, progettazione multimediale per “Grafica e Comunicazione”, trasformazione dei prodotti per gli Agrari con articolazione “Produzioni e Trasformazioni”, viticoltura e difesa della vite per “Viticoltura ed Enologia”.

Indipendentemente da quali sono le materie coinvolte, la seconda prova prevede un esame scritto o una prova pratica che gli studenti devono affrontare durante l’Esame di Stato. Il MIUR deciderà un tema o degli esercizi da dare a tutti gli studenti d’Italia che dovranno svolgere in un massimo di ore. C’è da tenere in mente due cose: sarà un argomento presente nel programma, ma che non verrà in alcun modo rivelato dal Ministero dell’Istruzione prima del giorno della seconda prova, che sarà il 20 giugno, mentre il 19 si svolgerà la prova di italiano uguale a tutte le scuole.