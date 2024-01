Martedì 16 gennaio secondo open day all’Istituto di istruzione superiore Italo Calvino

Genova. Il secondo open day dell’Istituto di Istruzione Superiore Italo Calvino di Genova si svolgerà il giorno martedì 16/01/2024, dalle ore 15.00-18.30, presso la sede di via Borzoli 21.

Sono aperte le prenotazioni (facoltative, ma consigliate) sul sito web dell’istituto https://calvino.edu.it/2023/11/04/open-day-2024/ . Durante la visita, indirizzata agli studenti della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori, vi sarà la possibilità di visitare le strutture della scuola, compresi i laboratori, e avere informazioni sugli argomenti trattati negli indirizzi di studio presenti. È prevista la possibilità per gli studenti di effettuare alcune semplici esperienze laboratoriali, per sperimentare in prima persona la tipologia di lavoro svolto nella nostra scuola.

Due parole su di noi.

Il nostro Istituto nasce nel quartiere di Borzoli Ovest negli anni Ottanta, inizialmente come Istituto Tecnico Industriale, indirizzo a cui successivamente si è affiancato anche un percorso Liceale. La posizione lo rende facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici sia dal ponente, che dalla val Polcevera e dalla valle Stura, andando a coprire un bacino di utenza particolarmente ampio. Attualmente è attivo l‘indirizzo tecnico “Informatica e telecomunicazioni”, nelle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, l’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica” con l’articolazione “Automazione”, oltre al Liceo scientifico “Opzione Scienze Applicate”, che differisce dal tradizionale Liceo scientifico per un maggiore numero di ore dedicate alle scienze e all’informatica. Secondo gli ultimi dati Eduscopio-Fondazione Giovanni Agnelli, per coloro che decidono di proseguire gli studi, in entrambi i percorsi, le carriere scelte si concentrano sulle facoltà scientifiche e tecniche. Per quello che riguarda l’impatto con il mondo universitario, dopo il primo anno, i diplomati del Liceo OSA risultano avere i migliori risultati della provincia tra questa tipologia di scuola sia come crediti acquisiti, sia come media dei voti. Al termine del percorso universitario si laureano il 43% degli studenti provenienti dai nostri indirizzi Tecnico-Tecnologici (contro una media regionale del 32%) e l’81% di chi proviene dall’indirizzo Liceale (71% media regionale).

Sempre dai dati Eduscopio, tra chi decide di cercare un’occupazione, i nostri diplomati dell’indirizzo tecnico si confermano, a due anni dal diploma, i primi nella città metropolitana di Genova per coerenza tra ambito lavorativo e titolo di studio (51,4%), con una delle percentuali di occupazione in generale tra le più alte (70,6% tra coloro che non hanno proseguito con gli studi).

Contatti: GEIS01400Q@istruzione.it orientamento.ingresso@calvino.edu.it —