Marittimi in presidio sotto la prefettura: “No ai tagli per l’indennità di malattia”

Genova. Si è svolto questa mattina il presidio regionale dei lavoratori marittimi davanti alla Prefettura di Genova. La manifestazione, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, è stata organizzata per protestare contro l’approvazione, avvenuta in Legge di Bilancio, della decurtazione dell’indennità di malattia dei marittimi che potrebbe passare dal 75% al 60%.

I sindacati confederali di categoria ritengono “gravissima l’introduzione di una simile norma“. “Malgrado i nostri ripetuti appelli finalizzati alla sua totale cancellazione – affermano in una nota stampa – non possiamo non evidenziare che questo atto denota un’assoluta mancanza di attenzione e di rispetto nei confronti di una categoria strategica che opera in condizioni lavorative particolarmente complesse, molto spesso in ambiti lavorativi difficili, svolgendo lavori pesantemente usuranti. In caso di malattia, sulle lavorartici e sui lavoratori marittimi già grava un recupero salariale che risulta incapace di offrire adeguate garanzie considerato che la stessa indennità non viene mai erogata in tempi certi”.

A livello nazionale, la protesta vedrà un primo momento di confronto con l’Inps che si terrà il prossimo 30 gennaio. A livello locale, invece, si stanno organizzando presidi davanti alle prefetture, come quello di questa mattina a Genova. “È necessario un ripensamento da parte del Governo che porti lo stesso Esecutivo ad annullare un provvedimento che, oltretutto, potrebbe arrivare a minare la sicurezza sul lavoro dei marittimi“, dichiarano ancora Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che hanno proclamato lo stato di agitazione Nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori marittimi.

Nel corso della mattinata, una delegazione delle Segreterie di Filt Cgil Genova e Liguria, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria è stata ricevuta in Prefettura dove ha illustrato le principali problematiche legate alla nuova norma e dove ha chiesto di sollecitare il Governo affinché ritorni sui propri passi.

Nel video, in ordine di apparizione:

Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria

Luciano Rotella Filt Cgil Genova

Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria