Maltempo, resta chiusa per frana via Acquasanta tra Genova e Mele

Genova. Rimane chiusa nell’immediato entroterra di Genova, via Acquasanta, tra i Comuni di Genova e di Mele. La strada è stata interessata nel pomeriggio del 6 gennaio da una frana dovuta alle piogge delle ultime ore: in corso i rilievi.

Chiusa da ieri sera, a causa di una frana, la strada provinciale 38 nei pressi di Pignone (località Chiesetta) in provincia della Spezia.

La stessa zona era già stata interessata da uno smottamento in passato, riattivatosi nelle scorse ore. Sul posto i tecnici della Provincia per la messa in sicurezza del tratto.