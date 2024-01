Maltempo, da venerdì pomeriggio allerta gialla per piogge diffuse sul Levante ligure

Genova. Come anticipato arriva il maltempo in Liguria. Arpal ha emesso allerta gialla per pioggia dalle 18.00 alle 24.00 di domani, venerdì 5 gennaio, sui bacini grandi del Levante (Entella, Vara e Magra).

Venerdì è atteso l’arrivo di un fronte atlantico su tutta la regione con piogge diffuse già in mattinata e rovesci che tra il pomeriggio e la serata interesseranno il Levante. Atteso da domani pomeriggio un calo della quota neve sui versanti padani di ponente (Zona D) fino a 500 metri. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio da Ponente. Venti forti di tramontana su coste del centro ponente (zone A e B) e su D con raffiche fino a burrasca, forti di scirocco da sud-sud/est su zona C.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 5 GENNAIO: Tempo perturbato con piogge diffuse e rovesci già dalle prime ore del mattino. Cumulate significative su ABD, elevate su CE ed intensità fino a moderate su C. Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente. Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su AB. Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400- 500 m e localmente a fondovalle; oltre i 600-700 m su valle Scrivia e 800-900 m su val Trebbia (seguire i prossimi aggiornamenti). Disagio per freddo su D in serata.

SABATO 6 GENNAIO: Nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche di burrasca, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali, forti su rilievi di DE. Temporanea attenuazione nella seconda metà del giorno. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino.