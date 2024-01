Madama Butterfly, la presentazione all’auditorium di Molassana: primo appuntamento de “All’opera per tutti”

Genova. Dopo la presentazione di “Madama Butterfly”, il quarto titolo della stagione lirica 2023-24 dell’Opera Carlo Felice Genova, sarà illustrata domani, alle 15, nell’Auditorium municipale di via Molassana 74. L’iniziativa rientra nell’accordo di collaborazione culturale e sociale “All’Opera per tutti” tra il Municipio IV Media Val Bisagno che prevede una scontistica riservata ai residenti nel Municipio IV con un miniabbonamento di 3 spettacoli e un servizio di transfer gratuito, messo a disposizione dal Teatro, con partenza da Molassana e una fermata intermedia.

“È un’iniziativa che dà la possibilità a tante persone di assistere all’opera, confermando la centralità del Teatro Carlo Felice – ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità e Marketing territoriale Francesca Corso a margine della conferenza di questa mattina – Il successo dell’iniziativa e del grande interesse del territorio sono dimostrati dal sold out registrato, in poche ore, dai miniabbonamenti. La volontà, attraverso il coordinamento del Comune, è di portare questa iniziativa a tutti i municipi, per raggiungere tutti, in un momento storico come quello attuale in cui vediamo la centralità della cultura come volano sociale e turistico”.

Domani, alla presentazione, interverranno il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi, il direttore artistico Pierangelo Conte, il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Maurizio Uremassi, l’assessore municipale alla Cultura e Pari opportunità Angela Villani. Porterà un saluto a nome dell’amministrazione comunale l’assessore alle pari opportunità e Marketing territoriale Francesca Corso. L’abbonamento scontato comprende gli spettacoli: Madama Butterfly (20 gennaio), La Bohème (13 aprile) e Il Barbiere di Siviglia (15 giugno). Ogni spettacolo avrà un’anteprima a Molassana con il sovrintendente Orazi e il direttore Conte.

La prima rappresentazione di Madama Butterfly al Teatro Carlo Felice sarà venerdì 19 gennaio alle 20. La direzione è affidata a Fabio Luisi, direttore onorario del Teatro, per la regia e le scene di Alvis Hermanis, con i costumi di Kristine Jurjàne, le coreografie di Alla Sigalova, le luci di Gleb Filshtinsky e i video di Ineta Sipunova. L’allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice. Orchestra, coro e tecnici dell’Opera Carlo Felice, Balletto Fondazione Formazione Danza e spettacolo For Dance ets. Le repliche saranno: sabato 20 gennaio alle 15, domenica 21 alle 15, venerdì 26 e sabato 27 alle 20, domenica 28 alle 15.