Genova. Il titolo di repertorio attira sempre grande pubblico, è innegabile, ed è successo anche per questa Madama Butterfly, proposta del Teatro Carlo Felice per inaugurare l’anno pucciniano: una pioggia di applausi scroscianti (questa recensione si riferisce alla replica di domenica 21 gennaio) per tutti con una menzione speciale per il direttore Fabio Luisi, e non solo perché genovese. Una conduzione straordinaria nel suo primo Puccini in Italia che ha esaltato tutta la drammaticità di Butterfly anche nelle sfumature nonostante questa sia l’ormai tradizionale ‘quinta versione’ della Butterfly voluta dallo stesso Puccini e quindi con quell’Addio fiorito asil cantato da Pinkerton, forse il personaggio più vile e vigliacco di tutta la storia dell’opera lirica, che ne smussa gli aspetti più duri.

La trama: In una grande città portuale del Giappone, una geisha adolescente è venduta come sposa a un ufficiale della Marina americana, Pinkerton. La ragazza, soprannominata Madama Butterfly per la sua fragile bellezza, è profondamente innamorata e ignora che per l’uomo quel matrimonio è soltanto un gioco. Butterfly presto si ritrova sola e con un figlio da allevare, ma il suo amore è tenace. Dopo tre lunghi anni, Pinkerton si ripresenta in Giappone con la vera moglie americana e Butterfly, schiacciata dal disinganno, consegna il figlio alla coppia e si toglie la vita.

Benissimo ha fatto la Fondazione Teatro Carlo Felice a riprendere la regia e le scene di Alvis Hermanis e l’allestimento che inaugurò della Scala di Milano con i bellissimi costumi di Kristìne Jurjàne. Sarebbe stato un delitto non rivedere la struttura a pannelli in movimento che sì rievoca in modo didascalico le atmosfere giapponesi (grazie ai video di Ineta Sipunov), ma è una gioia per gli occhi insieme alle danzatrici del Balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo “For Dance” Ets che si muovono sui piani rialzati. Il Kabuki, come viene ben scritto sul programma di sala, è rievocato in tutto e per tutto durante tutta l’opera. Questa forma classica di teatro giapponese, che mescola performance drammatiche con la danza tradizionale, viene espressa dai movimenti di danzatrici e pure dai cantanti. Un plauso alle coreografie di Alla Sigalova, che danno ulteriore leggerezza alla struttura scenica. Le luci di Gleb Filshtinsky sottolineano i momenti di gioia e quelli drammatici sino all’harakiri finale.

Molto bene anche il cast: Lianna Haroutounian è una Cio-Cio-San sicura negli acuti e morbidissima nelle parti dove serve delicatezza. Ovazioni anche per il Pinkerton di Fabio Sartori, impetuoso e potente. Applausi per la Suzuki di Manuela Custer e lo Sharpless di Vladimir Stoyanov. Completano la replica Alena Sautier (Kate Pinkerton), Manuel Pierattelli (Goro), Paolo Orecchia (Il Principe Yamadori), Luciano Leoni (Lo Zio Bonzo), Claudio Ottino (Il Commissario imperiale), Franco Rios Castro (L’ufficiale del registro), Luca Romano (Yakusidé), Maria Letizia Poltini (La madre di Cio-Cio-San), Mariasole Mainini (La zia), Eleonora Ronconi (La cugina).