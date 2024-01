Lupo nell’ospedale di Bolzaneto: liberato vicino a forte Diamante con radiocollare di monitoraggio

Genova. Ha creato stupore, scompiglio e anche un po’ apprensione, ma ora è tornato in libertà in luoghi più consoni alla sua indole selvatica. Parliamo del giovane lupo che ieri mattina è stato avvistato presso i giardini dell’ex ospedale Pastorino di Bolzaneto per poi essere messo in sicurezza e portato fuori dalla città.

Le immagini della sua liberazione sono state pubblicate su Facebook dal consigliere del Comune di Montoggio Bruno Aportis e mostrano l’animale che, risvegliatosi dopo il narcotico utilizzato per catturarlo, riguadagna la via dei boschi e dei monti, a vista del forte Diamante.

“L’esemplare, giovane maschio in buona forma fisica – scrive Aportis – che non ha dimostrato alcuna aggressività anche sotto stress, è stato dotato di radiocollare al fine di seguirne gli spostamenti”. Nel video è possibile vedere come l’animale esca immediatamente dalla gabbia allontanandosi velocemente per poi riapparire poco distante sotto il sentiero, con addosso il collare che traccerà i suoi movimenti e tutti i suoi prossimi spostamenti.