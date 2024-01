Lupo investito sulla Aurelia tra Arenzano e Cogoleto, è in gravi condizioni

Arenzano. Un lupo è stato investito da una macchina sulla statale Aurelia, tra Arenzano e Cogoleto, in fondo alla salita della Colletta vicino al campo da calcio. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato.

L’automobilista si è trovato l’animale selvatico davanti ai fari, immobile sull’asfalto, e non ha potuto fare altro che frenare. Ma non è bastato. Si è fermato per valutare la situazione, ha scattato qualche foto, e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce Gialla veterinaria che hanno portato il lupo al Cras di Savona, centro ormai quasi specializzato in questo tipo di recuperi visti i casi avvenuti anche nei mesi passati.

Le circostanze dell’incidente restano da chiarire. L’animale non è in buone condizioni. Il lupo ha riportato diverse fratture e solo nelle prossime ore si capirà se potrà essere effettivamente curato e liberato in natura o se invece non ci sarà nulla da fare.

Si tratta dell’ennesimo avvistamento vicino ai centri abitati. Oltre che nelle vallate genovesi, soprattutto tra Val Trebbia e Val Bisagno, il lupo ultimamente ha iniziato a circolare nell’entroterra del savonese, nella zona di Sassello, in particolare ma in questo, attraverso l’area naturale del Beigua, la bestia si è spinta fino in riviera.