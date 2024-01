Lupo a passeggio nell’ex ospedale di Bolzaneto: addormentato e liberato sulle alture

Genova. Mattinata movimentata a Bolzaneto, dove questa mattina è stato trovato un esemplare di lupo all’interno dei giardini dell’ex ospedale Pastorino. Dopo l’avvistamento sono partite le operazioni di recupero e allontanamento dell’animale: l’esemplare di lupo, di circa 30 chili, è stato addormentato e portato sulle alture per essere poi liberato.

Sul posto il nucleo di vigilanza faunistico ambientale della Liguria: “L’intervento tempestivo ha permesso di gestire la situazione senza danni e senza particolari problematiche – ha commentato il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana – L’esemplare è apparso in buona salute, vedremo poi i risultati delle analisi, e fenotipicamente non è un ibrido”. All’animale è stato installato un radiocollare: “In questo modo potremo monitorare i suoi spostamenti e avere una serie di informazioni utili al monitoraggio, come le fonti di attrazione che possiamo così evitare per continuare ad attuare politiche preventive”.

Sul posto anche l’osservatore naturalistico Ugo De Cresi, che ha monitorato la situazione (dal suo profilo facebook le foto dell’articolo): “L’intervento procedurale è la telenarcosi ed è stata cosa delicata, soprattutto in contesto trafficato – si legge sul suo profilo facebook dove da anni porta avanti un complesso lavoro di monitoraggio della fauna selvatica nella nostra provincia – Stiamo cercando in data-base immagini di match dell’animale sopratutto in riferimento alla zampa posteriore sinistra”.