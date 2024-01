Lupi a Genova, i Carabinieri forestali: “La loro presenza in aumento è un dato positivo”

Genova. La presenza del lupo in Liguria è in aumento, ma non è un problema. Anzi, è un bene per l’ambiente e non crea pericoli per l’uomo. A confermarlo è il colonnello Carlo Chiavacci, nuovo comandante regionale dei Carabinieri Forestali di Genova, che ha presentato oggi il bilancio annuale 2023 del lavoro svolto dall’Arma.

“Abbiamo rilevato un aumento della presenza del lupo in Liguria – ha spiegato Chiavacci, come riporta Ansa – Questo è un aspetto positivo dal punto di vista ambientale, perché significa che ci sono le condizioni per favorire la presenza del suo insediamento e quindi una buona condizione dal punto di vista della biodiversità. Senza contare che serve a tenere sotto controllo anche la presenza numerica dei cinghiali”.

I Carabinieri Forestali hanno svolto attività di monitoraggio del territorio per censire la presenza del lupo, che si sta diffondendo dopo decenni nei quali c’era stato il rischio di estinzione. “La regione Liguria è un territorio caratterizzato da diverse criticità dal punto di vista ambientale – ha aggiunto Chiavacci – Un territorio quasi totalmente collinare e montuoso con una copertura boschiva superiore al 70%. Dal punto di vista naturalistico ed ambientale è un territorio particolarmente pregiato e importante“.

L’occasione è stata colta anche per fare il bilancio delle attività svolte durante lo scorso anno. I Carabinieri Forestali hanno svolto attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, come i tagli boschivi. Hanno inoltre prestato particolare attenzione negli interventi nelle zone soggette al vincolo idrogeologico, perché in Liguria ci sono numerose zone a rischio a frane.

Infine, hanno svolto controlli paesaggistici e nell’ambito urbanistico edilizio, per prevenire eventuali abusi. “Il nostro impegno è volto a tutelare l’ambiente e la biodiversità – ha concluso il comandante – Per questo continueremo a svolgere attività di monitoraggio e controllo del territorio, anche per garantire la convivenza pacifica tra l’uomo e gli animali selvatici”.

Ma l’attività dei Carabinieri forestali non si ferma qua: sono attivi i diversi progetti di monitoraggio delle piante e degli animali in via d’estinzione e gli effetti dell’inquinamento sugli impollinatori selvatici come le Api. Oltre a questo, fondamentale e particolarmente “caro” il lavoro divulgativo nelle scuole, con numerosi appuntamenti per spiegare agli alunni grandi e piccini l’educazione ambientale e alla legalità.