Lupa investita ad Arenzano, i veterinari: “Ecco Ursula, speriamo di poterla salvare e liberare”

Liguria. Ursula, così è stata soprannominata la lupa investita nella notte tra venerdì e sabato sulla Aurelia tra Arenzano e Cogoleto, è ancora ricoverata per le ferite riportate nello schianto con un’automobile. E’ al sicuro presso il Cras di Savona e i medici veterinari del centro contano di poterla salvare.

“Questa notte, siamo intervenuti per recuperare un lupo investito tra Arenzano e Cogoleto. Dopo esserci coordinati con il Cras di Genova, i due Cras lavorano in sinergia, siamo giunti sul posto e abbiamo recuperato una femmina di lupo che abbiamo chiamato Ursula“, scrivono sui social dall’Odv Enpa Cral Savona.

La lupa, scrivono dal Cral, presenta fratture multiple riscontrate durante la prima visita e solo esami più approfonditi forniranno ulteriori informazioni. “Siamo fiduciosi di poterla recuperare e liberare, come già avvenuto con Elwood“. Il riferimento è al lupo trovato nel cortile di un palazzo a Savona, in città, lo scorso autunno, curato e poi reinserito in liberà nel territorio delle Alpi Marittime.

L’incidente di due giorni fa ad Arenzano rappresenta l’ennesimo avvistamento di uno o più lupi vicino a un centro abitato. Oltre che nelle vallate genovesi, soprattutto tra Val Trebbia e Val Bisagno, il lupo ultimamente ha iniziato a circolare nell’entroterra del savonese, nella zona di Sassello, in particolare ma in questo, attraverso l’area naturale del Beigua, la bestia si è spinta fino in riviera.