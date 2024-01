Lite per strada per un debito non saldato, 27enne accoltellato al volto: arrestato l’aggressore

Rapallo. Un ragazzo di 27 anni è stato ferito con alcune coltellate al volto da un altro uomo, un 33enne, al culmine di una lite scoppiata, forse per un debito non saldato, nella serata di domenica 14 gennaio a Rapallo nei pressi del cavalcavia ferroviario.

A dare l’allarme è stata una passante, che ha chiamato le forze dell’ordine. Il giovane ferito è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca Rapallese e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso, quello utilizzato per i casi più gravi. Qui si trova tuttora: non rischia la vita ma ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo alcune ore hanno arrestato l’aggressore, italiano come la vittima, e originario della zona. Dovrà rispondere di lesioni aggravate.

Per incastrarlo sono state decisive le registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino. Il 33enne è stato ricercato su tutto il territorio da carabinieri e polizia ma l’uomo si è poi costituito presso la sede della compagnia dei carabinieri a Santa Margherita Ligure.

L’arrestato, è poi emerso, era già in affidamento ai servizi sociali per pregressi episodi di aggressione nei confronti di altre persone e con diversi precedenti per reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.