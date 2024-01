Linea del Campasso e rigenerazione urbanistica, Piciocchi: “Presto la gara per la progettazione, lavori al via entro fine 2024”

Genova. L’obiettivo dell’amministrazione è far partire entro la fine dell’anno, come da cronoprogramma, i lavori di riqualificazione dei quartieri interessati dai lavori di potenziamento del nodo ferroviario, da Fegino a Certosa, al Campasso a Sampierdarena.

E’ la risposta che il vicesindaco di Genova e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi dà ai comitati e ai cittadini della Valpolcevera e del Centro Ovest che oggi sono tornati a manifestare a palazzo Tursi in occasione del consiglio comunale monotematico sul tema delle infrastrutture ferroviarie. “Entro la prima metà di febbraio chiuderemo la gara da 2,5 milioni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, in sei mesi dall’affidamento, ma speriamo anche prima, avremo i documenti da mettere a gara per partire con i lavori entro la fine dell’anno”.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, spiega il vicesindaco, conterrà tutti quei parametri che devono essere rispettati, criteri ambientali minimi indicati dal Paur, provvedimento autorizzativo regionale, che consentirà di capire quali e quante funzioni si potranno insediare. In passato, e anche alla base del consiglio di oggi, una delle critiche dell’opposizione era stata proprio l’assenza del progetto di fattibilità.

“E’ in base al pfte – aggiunge Piciocchi – che potremo definire precisamente interferenze e indennizzi, ad esempio sapere con certezza fino a quale distanza dalla linea potranno ancora esistere abitazioni private”.

La partita dei risarcimenti per cittadini e attività è fra le più sentite dal territorio. “La settimana prossima si aprirà il tavolo del Pris – dice l’assessore e vicesindaco – che è la sede preposta dove discutere gli indennizzi da corrispondere a tutti i soggetti interferiti, dei 200 milioni messi a disposizione dal governo per la rigenerazione dell’area abbiamo calcolato 79 milioni per gli indennizzi ma la cifra potrà ancora variare”.

L’attività di studio per procedere con gare e lavori, secondo l’amministrazione, sarà pronta entro l’estate. A chi anche oggi ha protestato per le tante incertezze sul progetto, il vicesindaco risponde: “Comprendo manifestazioni come quella odierna ma la loro preoccupazione è anche la nostra, ovvero che si colga l’opportunità di queste risorse per fare qualcosa di buono, un’opera di riqualificazione senza precedenti”.

Il Comune, secondo quanto affermato, sta andando avanti con l’acquisto dell’area ex Facchini, l’ex deposito dei locomotori di Rfi, 30mila metri quadri di superficie che saranno restituiti alla città con impianti sportivi e un liceo sperimentale.

“Stiamo andando avanti anche su un’altra richiesta che avevano fatto i comitati – aggiunge Piciocchi – e che siamo riusciti a ottenere che è la copertura della linea in via Ardoino, quindi una galleria ferroviaria sovrastata da verde pensile, per il resto non è vero che non ascoltiamo i residenti, con loro il confronto è stato fino a oggi quasi settimanale”.