L’Independent celebra Genova e mette Boccadasse in copertina: “Meglio della sovraffollata Venezia”

Genova. Anche l’Independent, storico quotidiano britannico, rende omaggio al capoluogo ligure. Per la precisione a Boccadasse, comparsa come immagine principale di un articolo dedicato alle “destinazioni nascoste” da visitare nel 2024.

“Scambia Venezia per Genova”, è il consiglio della giornalista Helen Coffey, che richiama i problemi registrati in Laguna per le orde di turisti che arrivano soprattutto grazie alle gigantesche navi da crociera. E che passa poi ad assicurare che chi è in cerca di “un’autentica meta italiana senza le orde di turisti” può trovare in Genova, “spesso trascurata”, la giusta soluzione.

“Questa bella città portuale, la culla del pesto – conclude la giornalista – ha un fascino discreto, un labirinto di stretti vicoli, i caruggi, e splendidi palazzi rinascimentali accanto a sagome moderne progettate dall’architetto genovese Renzo Piano”.

“L’immagine di Boccadasse è in copertina su “The Indipendent”, uno dei principali quotidiani britannici – è stato il commento del sindaco Marco Bucci – Il giornale in un articolo esalta Genova, suggerendo addirittura di visitarla al posto di città ben più celebri. La “patria del pesto”, una città dal fascino discreto con un labirinto di vicoli e palazzi rinascimentali al fianco delle moderne strutture progettate da Renzo Piano: così è descritta la nostra città, tra le mete più sottovalutate dai turisti. Un nuovo importante attestato che ci riempie di orgoglio, Genova è sempre più conosciuta e apprezzata in tutto il mondo”.