Liceo del Made in Italy, la Rete Studenti Medi: “In Liguria pressioni per attivarlo”

Genova. Fa ancora discutere l‘istituzione del liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo voluto dal governo Meloni che a Genova sarà attivato solo all’istituto Firpo-Buonarroti. Con una circolare l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria avrebbe invitato le scuole a valutare positivamente il nuovo indirizzo, secondo quanto denuncia la Rete Studenti Medi.

‘I numeri dell’adesione al Liceo del Made in Italy dimostrano un flop di Valditara e del suo nuovo progetto – dichiara Paolo Notarnicola, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi – Un disastro già annunciato, davvero si pensava che un indirizzo che non risponde ad un’esigenza delle scuole potesse ricevere consensi negli istituti? Parliamo di un indirizzo liceale monco, senza un programma delle materie del triennio, che nulla aggiunge alla scuola pubblica. Impossibile non leggere il testo se non come un mero strumento di propaganda del Governo. Le pressioni sull’autonomia dei collegi dei docenti liguri si inquadrano perfettamente in uno scenario di questo tipo”

“La vicenda accaduta in Liguria rappresenta un attacco all’autonomia scolastica. Sembra, infatti, che quest’ultima sia azionabile esclusivamente a uso e consumo del governo di turno: quando conviene al gioco della maggioranza è una manna dal cielo, quando ostacola i progetti del governo diventa un male da contrastare a mezzo cartaceo da parte degli uffici ministeriali”, dichiara Francesco Devoti, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Liguria”.

“La vicenda degli ultimi giorni costituisce un grave precedente censorio nei confronti del corpo docente italiano. Tenere sotto scacco gli istituti, affinché essi siano fortemente indirizzati ad accettare questa modifica, può costituire una prassi di accettazione passiva delle volontà politiche del governo. Bisognerebbe che si intendesse, una volta per tutte, che un’istruzione per tutti e tutte è necessariamente un’istruzione libera dalle ingerenze della propaganda”, conclude.