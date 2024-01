L’Enpa salva un riccio morso da un cane e lancia l’appello: “Tenete gli amici domestici al guinzaglio”

Genova. Al Cras Enpa di Genova è arrivato ancora una volta un animale ferito a causa dei morsi di un cane.

In questo caso si tratta di un riccio, ricoverato a dicembre dopo aver subito l’attacco di un cane di taglia grande.

“Non smetteremo mai di ricordarvi – afferma in una nota l’Enpa di Genova – che i nostri amici domestici vanno tenuti al guinzaglio, o liberati in appositi posti ove non possano arrecare danni alla fauna selvatica autoctona. Quando è al centro, il riccio era gravemente ferito e aveva ferite tanto profonde quanto infette. Non mangiava, era sonnolento, ma dopo varie terapie, cure e cibo appropriato è guarito. Ora andrà nei box-recinti per svernare in tranquillità. Ormai è guarito, deve solo aspettare la bella stagione. Una storia finita bene, ma pensateci quando lasciate liberi i vostri cani”.