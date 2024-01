“Le mafie sono anche cosa nostra”, ciclo di incontri: si inizia con Tiberio Bentivoglio

Genova. Si intitola “Le mafie sono anche cosa nostra” un ciclo di incontri organizzato da un gruppo di volontari già impegnato in tante iniziative sociali e di emergenza (terremoti, alluvioni, emergenza covid) e coordinato da Don Valentino Porcile.

“Iniziamo un percorso che vuole essere una proposta aperta a tutti. Il percorso è sul tema mafie e prevede una serie di incontri nei prossimi mesi – scrivono gli organizzatori – abbiamo invitato a Genova tre persone. La prima è Tiberio Bentivigflio, imprenditore e commerciante di Reggio Calabria, testimone di giustizia”.

Tiberio Bentivoglio si è rifiutato di pagare il pizzo e per questo è stato vittima di più attentati, che gli hanno distrutto il negozio. Dopo aver denunciato e mandato in galera i malavitosi, hanno tentato di ucciderlo sparandogli sei colpi alle spalle; si è salvato. Vive sotto scorta da anni, ma non si stanca di portare la sua testimonianza in giro per l’Italia.

Bentivoglio nella giornata di mercoledì 17 gennaio incontrerà gli studenti del “Marco Polo”, del “King” e del “D’Oria”, in tre incontri riservati.

Due sono gli incontri con Tiberio Bentivoglio aperti a tutti: mercoledì 17 gennaio alle 18 e lo stesso giorno alle 21 nella Chiesa di San Siro di Nervi (in viale Franchini).

I prossimi ospiti saranno Giovanni Gabriele, papà di Dodò, ragazzino di 11 anni ucciso dalla mafia. Sarà a Genova lunedi 18 febbraio, e anche con lui ci saranno incontri privati nelle scuole e incontri pubblici aperti a tutti. La terza figura invitata è Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.