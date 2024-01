Lavoratori Ansaldo Energia a processo per gli scioperi, la Fiom: “Inaccettabile criminalizzare chi difende salario e industria”

Genova. “Nel processo la cui udienza preliminare comincerà martedì 16 gennaio contro 16 tra metalmeccanici e portuali solidali per gli scioperi di Ansaldo Energia vediamo un accanimento verso i lavoratori e riteniamo inaccettabile criminalizzare le lotte per la difesa del posto di lavoro e dell’industria”. A parlare è il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi nella conferenza stampa organizzata in vista della protesta che insieme alla Fim, i rappresentanti dei lavoratori di Ansaldo Energia hanno organizzato per martedì 16 gennaio, in concomitanza con l’udienza preliminare.

“I capi di imputazione sono estremamente pesanti – prosegue Bonazzi – a cominciare dal blocco stradale che grazie ai decreti sicurezza del ministro Salvini prevede oggi condanne fino a 7 anni di carcere. Un vero e proprio accanimento visto il contesto in cui nacquero quelle proteste. Occorre infatti ricordare che le manifestazioni del 12 e 13 ottobre erano nate mentre l’azienda versava in uno stato debitorio pesantissimo, come disse ad agosto lo stesso allora amministratore delegato Marino, una situazione che poteva portare al fallimento dell’azienda se non fosse intervenuta la ricapitalizzazione. Ed è “proprio grazie alla lotta dei lavoratori che quella ricapitalizzazione è arrivata” sottolinea Bonazzi.

Il 12 ottobre un grande corteo di lavoratori Ansaldo partito dalla fabbrica aveva bloccato tutto il centro, prima l’ingresso di Genova ovest poi la sopraelevata e le arterie sottostanti. E il giorno dopo, nel corso di un’altra grande manifestazione a cui avevano partecipato delegazioni di tutte le fabbriche genovesi, i lavoratori erano arrivati in aeroporto, occupandolo pacificamente per diverse ore. Solo nel momento dell’ingresso al Colombo si era verificato uno scontro tra un piccolo schieramento di poliziotti del reparto mobile e un gruppo di lavoratori che avevano forzato il blocco: un poliziotto era stato colpito sul casco da un operaio ed era rimasto lievemente ferito.

“In quella seconda giornata, Fim e Fiom avevano già dichiarato lo sciopero generale di tutto il settore metalmeccanico che venne revocato proprio perché era arrivato l’impegno di cassa depositi e prestiti alla ricapitalizzazione, che è poi infatti avvenuta consentendo il salvataggio e il rilancio dell’azienda” ricorda Bonazzi.

Martedì 16 gennaio i lavoratori di Ansaldo Energia saranno in sciopero per solidarietà con i 16 lavoratori a processo e sfileranno in corteo dalla stazione Principe fino sotto palazzo di Giustizia: “Sarà un momento di solidarietà – conclude il segretario della Fiom – a cui parteciperanno anche delegazioni delle altre fabbriche e un gruppo di delegati della compagnia unica. Perché quello che vogliamo dire è che questi 16 lavoratori non saranno mai lasciati soli e saremo con loro per tutti i gradi di giudizio”.

Sostegno e solidarietà sono già arrivati dal sindacato degli inquilini Sunia (guidato dall’ex segretario della Fiom Bruno Manganaro) e dalla sms Guido Rossa.