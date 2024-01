Ladri in azione tra Albaro e Quarto: svaligiati due appartamenti

Genova. Ladri ancora in azione nel levante ieri pomeriggio. Due gli appartamenti svaligiati tra Albaro e Quarto.

La prima segnalazione è arrivata alle volanti della polizia per un furto in un appartamento di via Montallegro. L’anziano proprietario tornando a casa nel pomeriggio ha trovato l’abitazione a soqquadro. Ha chiamato il figlio che ha sua volta ha chiamato il 112. L’anziano però ha rimesso tutto a posto in casa prima dell’arrivo della polizia. Solo dopo si è accorto che i ladri avevano portato via circa 2mila euro di argenteria e due giacche in pelle. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia ma non la scientifica visto che le eventuali impronte lasciate dai ladri erano state completamente contaminate dall’intervento del proprietario

Il secondo furto sarebbe avvenuto tra le 19 e le 21.30 in via Antica Romana della Castagna. La proprietaria era uscita probabilmente a cena e al rientro ha visto la porta finestra: i ladri probabilmente è stata proprio lei a mettere in fuga i ladri che hanno rubato ’solo’ una borsa di marca e alcune bottiglie di champagne. In questo caso, visto che la proprietaria non ha toccato nulla, sul posto oltre alle volanti è arrivata la scientifica per i rilievi.

Indaga la squadra mobile.