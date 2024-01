La “scuola genovese” perde un altro esponente, è morto Gian Franco Reverberi

Genova. È morto all’età di 89 anni Gian Franco Reverberi, fratello di Gian Piero, musicista e compositore, esponente della scuola genovese che ha legato il suo nome a quello di numerosi protagonisti della scena artistica italiana e internazionale.

Nato il 12 dicembre 1934 all’interno del museo di storia naturale Giacomo Doria, dove il nonno lavorava come custode e falegname, in gioventù collaboro con Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Giorgio Buratti, Luigi Tenco e Adriano Celentano.

Fu vicedirettore artistico delle edizioni musicali Radio Record Ricordi e poi direttore della casa discografica Cgd. A Milano fu in stretto contatto anche con Gino Paoli, Piero Ciampi, Fabrizio De Andrè, Ricky Gianco, Bruno Lauzi e Michele. Insieme a Paoli fu produttore indipendente e in questa veste lanciò Lucio Dalla.

Come manager, arrangiatore, compositore, musicista e direttore d’orchestra fu impegnato in Europa, Giappone, Australia e Sud America. Scrisse colonne sonore per i film e collaborò alla produzione di canzoni in genovese come O Figideiro, A Bertoela, Arrio, Bossa figgeu. Alla Siae sono depositati a suo nome ben 1.456 brani musicali.