La Rappresentativa Regionale Under 17 ha giocato un test match con il Genoa di mister Luca Chiappino

Genova. La Rappresentativa Regionale Under 17, nell’ambito della attività preparatoria, in vista del Torneo delle Regioni, ha giocato, presso la struttura sportiva della ’Sciorba Stadium’, un test match con i pari età del Genoa di mister Luca Chiappino, secondo in classifica nel girone A del campionato nazionale allievi, che usi sono imposti 2-0 (reti di Atanasovsky e Redkin)

La selezione regionale ha giocato una buona gara, che ha soddisfatto il Commissario Tecnico Corrado Orcino: “Abbiamo tenuto molto bene il campo con una compagine molto organizzata, la squadra ha avuto buone letture nelle fasi passive e mi è piaciuta la gestione della palla a metà campo, ora il nostro focus è puntato sulla profondità, le soluzioni e la conoscenza in attacco”.

La Rappresentativa è scesa in campo, nel primo tempo, con il 4-3-2-1: Rebora; Prudente, Hodaj, Capurro, Moramarco: Patera, D’Agnano, Sicca; Berta, Samuele Corrado; Chiavassa

Nella seconda frazione di gioco, la squadra ha cambiato modulo, optando per il 3-5-2: Bassi; Mattia Corrado, Hodaj, Medusei; Migone, Fossati, D’Agnano, Pacciani, Ottonello; Berta, Avandro

Genoa: Magalotti, Pavese, Pastore, Mavraj, Tarantino, Marotta, Miragliotta, Redkin, Gucik, Atanasovsky, Calabrese

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco sono subentrati: Lysionok, Curatelo, Spicuglia, Piacenza, Georgevsky