La protesta dei giornalisti genovesi: “No alla legge bavaglio, stiamo lottando per tutti i cittadini”

Genova. Giornalisti “imbavagliati” con un pezzo di nastro adesivo sotto la sede della prefettura di Genova: è la protesta organizzata oggi dall’Associazione ligure dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana contro la cosiddetta legge bavaglio, l’emendamento proposto dal deputato di Azione Enrico Costa che prevede il divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare e i loro contenuti fino al termine dell’udienza preliminare. In presidio anche una rappresentanza della Rete #NoBavaglio.

Il provvedimento potrebbe ottenere il via libera definitivo in Senato nei prossimi giorni. “Siamo qui per difendere un diritto sacrosanto, il diritto di cronaca, ma più in generale per difendere il diritto dei cittadini a essere informati – premette il segretario dell’Associazione ligure giornalisti Matteo Dell’Antico – Non è una battaglia di categoria, una lotta che fanno solo i giornalisti, ma una lotta che riguarda tutti“.

“A qualcuno in parlamento è venuta l’idea di presentare un disegno di legge folle, iniquo e vergognoso – spiega Tommaso Fregatti, presidente del Gruppo cronisti liguri -. I giornalisti hanno diritti, grazie alla legge Orlando, di ottenere copia dell’ordinanza di custodia cautelare. Non è un atto dell’accusa, non è una velina delle forze dell’ordine, ma l’analisi che un giudice terzo all’indagine fa di un provvedimento e sulla base di questo decide se arrestare o meno il soggetto. La legge Costa, se passerà, farà sì che non si potrà più scrivere di un fascicolo fino al termine dell’indagine preliminare. Questo metterà il bavaglio al nostro lavoro e manderà in pensione i cronisti che non potranno più raccontare le indagini ma solo i processi. Il nostro lavoro è già quasi impossibile perché con la legge Cartabia non si può scrivere quasi più nulla. Avevamo solo questa luce, ma ce la vogliono togliere”.

“Genova è stata la prima città a mobilitarsi contro i bavagli – aggiunge Alessandra Costante, segretaria nazionale della Fnsi -. Ci siamo mobilitando contro le leggi bavaglio, che sono più di una: la norma Costa è solo l’ultima di una lunga serie. L’Europa chiede tantissime cose all’Italia, ma le ultime risposte che ottiene sono quelle che non vorrebbe, ovvero le limitazioni al diritto di cronaca. La norma Costa è una norma liberticida che va contro il diritto di cronaca e contro la direttiva sulla presunzione di innocenza, che pensa di recepire in questo modo. La direttiva sulla presunzione di innocenza non si rivolge ai giornalisti, anzi li esclude categoricamente agli articoli 3 e 4: si rivolge alle persone che appartengono alle istituzioni, sono loro a non dover presentare i cittadini come colpevoli”.

“L’informazione deve essere completa e data ai cittadini – sottolinea ancora Costante -. Stiamo quindi tutelando al dignità professionale dei giornalisti ma anche il diritto dei cittadini di sapere cosa succede. Avere la possibilità di spiegare con le parole del gip cosa è scritto in un’ordinanza cautelare sino alla fine delle indagini preliminari o del dibattimento significa privare cittadini di fatti importanti per formare la loro consapevolezza. In Italia i processi durano anni, così le inchieste: le notizie invece vanno date appena si sanno perché sono un bene deperibile, e non lo dicono i giornalisti italiani, ma lo dice la Corte europea dei diritti dell’uomo. Di fronte a questo bene deperibile chi perde sono i cittadini, che hanno il diritto di essere informati”.