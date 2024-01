La pazza vita rock di Terence Holler diventa un documentario firmato dal regista genovese Alberto Bogo

Genova. Senza censure e con uno stile diretto, spassoso ma anche a suo modo “romantico”, è diretto dal regista genovese Alberto Bogo, già noto per opere peculiari come Terror Zone, Terror Take Away ed Extreme Jukebox, il documentario “Terence Holler, cosa mia”.

Con protagonista lo stesso Terence Holler (al secolo Mario Tarantola) nella parte di se stesso, il lungometraggio racconta in 85 minuti (qui il trailer) la travagliata storia del cantante italo-americano degli Eldritch, da poco separatosi dalla band dopo oltre 30 anni di attività e lo vede alle prese con il suo passato, presente e futuro.

Un uomo dalla vita “rock” a tutti gli effetti che si barcamena fra ex fidanzate, groupies e altre storie d’amore tormentate, mentre cerca, però, di fare il papà e gestire il suo ristorante specializzato in carne – “La Porkeria” – ma soprattutto di rimettere faticosamente in piedi una ritrovata carriera musicale con la sua nuova band, gli Holler.

“Il documentario – dice il regista Alberto Bogo (nella foto sopra) – è un’esperienza immersiva nella vita di questo personaggio controverso e carismatico, tanto amato quanto odiato per il suo carattere burbero e le sue “uscite”politicamente scorrette. Il film, girato fra la Toscana, la Liguria e gli Stati Uniti, sarà diviso in capitoli, ognuno dei quali riguardante un particolare aspetto della vita del cantante, ristoratore e una volta anche fabbro! Inoltre ci sono inserti di fiction con attori e momenti sperimentali insoliti per una biopic sul rock“.

Diversi i personaggi famosi che compaiono nel documentario (non solo provenienti dal mondo del rock) molti di questi amici di Terence: Cristina Scabbia e Andrea Ferro dei Lacuna Coil, Vera Spadini di Sky, La Rock DJ Tania “Titania” Galante, Mario Riso e tanti altri.

Ovviamente, come negli altri film di Bogo, la colonna sonora ha un ruolo fondamentale e anche grazie alla collaborazione con Scarlet Records, oltre ai brani vecchi e passati degli Eldritch, ci saranno pezzi di band lanciatissime come Frozen Crown, Deathless Legacy, Theatres des Vampires, Be The Wolf e Trick Or Treat, oltre al compositore Paolo Fois, giunto alla terza collaborazione con il regista di Genova.

Per Bogo è l’esordio nel documentario dopo tre film horror, il recente Terror Zone (2022), Terror Take Away (2018) e la rock opera splatter Extreme Jukebox (2015), che rimane il primo ed unico film horror rock completamente italiano e che fra gli altri, vedeva proprio Terence Holler nei panni di attore.