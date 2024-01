La Pallacanestro Sestri si arrende al San Miniato al termine di una sfida equilibrata

Genova. Partita equilibrata in Serie B Interregionale al PalaFigoi tra Pallacanestro Sestri ed Etrusca San Miniato. Seagulls autori di una buona prestazione contro la quarta della classe nel girone B, con la sfida che gira in favore dei toscani solamente negli ultimi minuti.

La partita è molto equilibrata fin dai primi minuti, in cui prevalgono le difese sugli attacchi. Nella parte finale del primo quarto il primo tentativo di fuga degli ospiti grazie al parziale di 2-8 che fissa il risultato sul 14-20. Nella seconda frazione San Miniato sembra ingranare la quarta andando a +12 ma la squadra di coach Bianchi stringe le maglie in difesa, trova buone soluzioni in attacco e grazie a un 7-3 di parziale riesce ad andare all’intervallo sul -5.

Al rientro in campo regna l’equilibrio, con i Seagulls che si portano fino al -1, sul risultato di 35-36, con i biancorossi che rispondono sfruttando alcune palle perse sestresi, chiudendo la terza frazione sul 43-49. Nell’ultimo quarto la verve dei Seagulls viene premiata con il tiro libero del 49-52 da parte di Anaekwe, top scorer dei padroni di casa. Da quel momento, però, gli ospiti trovano il parziale che poi risulterà decisivo, conquistando così il referto rosa.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Abbiamo giocato una partita viva e gagliarda contro una squadra forte e in forma. Siamo stati in partita fino alla fine e abbiamo commesso degli errori che purtroppo sono una costante negli ultimi minuti della partita. Eravamo lì, punto a punto, ma non abbiamo avuto la freddezza necessaria e sicuramente non abbiamo avuto neanche la sicurezza di andare a cercare qualcuno che siamo certi farà una cosa comunque positiva. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista però difensivamente e come atteggiamento è la miglior partita che abbiamo fatto sotto la mia gestione».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE B

PALLACANESTRO SESTRI – ETRUSCA SAN MINIATO 55-65

(Parziali: 14-20; 17-16; 12-13; 12-16)

PALLACANESTRO SESTRI: Anaekwe 17, Zini 10, Cavallaro 10, Pintus 10, Daunys 8, Barnini, De Paoli, Cartasegna, Costa ne, Gallo ne, Lo ne, Pittaluga ne. Coach: Bianchi.

ETRUSCA SAN MINIATO: Lovato 20, Bellachioma 12, Capozio 10, Menconi 10, Jovanovic 5, Cravero 4, Ndour 4, Ermelani, Speranza, Scardigli L., Scardigli S. ne, Bellavia. Coach: Martelloni.