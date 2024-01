Genova. Circa 2mila persone in piazza a Genova per la tradizionale Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio nel primo giorno del nuovo anno. Un variopinto corteo che è partito dalla basilica dell’Annunziata e ha percorso le vie del centro fino alla cattedrale di San Lorenzo.

In testa decine di bambini di diverse provenienze con lo striscione “La pace è il futuro” e le loro voci a scandire il passo. E poi, centinaia di cartelli con la scritta pace tradotta in numerose lingue e altri cartelli coi nomi di tutti i Paesi e i territori segnati da guerre e violenze.

Non solo i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, dunque, il cui invitato mediatico ha contribuito a generare un’adesione massiccia alla Marcia. Com’è ormai consuetudine, la Comunità di Sant’Egidio ha inviato a cominciare il nuovo anno facendo memoria di tutte le terre che nel Nord e nel Sud del mondo attendono la fine della guerra e del terrorismo, come in questo momento anche in tante zone dell’Africa, dal Sahel fino al Nord del Mozambico

La giornata è iniziata alla Nunziata: dopo l’esibizione del coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice, il professor Rodolfo Zunino, docente di cyber security all’Università di Genova, ha commentato il messaggio di papa Francesco sul legame tra intelligenza artificiale e pace. L’auspicio del pontefice è che lo sviluppo di queste nuove tecnologie “non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana”.

“Il Papa ci dice che noi cristiani siamo chiamati a parlarne – ha sottolineato l’arcivescovo di Genova Marco Tasca – Ci chiede che questa enorme possibilità non escluda i più fragili. È nostro compito vigilare perché questo non accada”.

La Marcia della Pace a Genova, 2mila in corteo con adulti e bambini

L’iniziativa si è svolta in contemporanea in numerose città di tutti i continenti, con marce e veglie di preghiera, perché, come insiste papa Francesco nel suo messaggio, il progresso della scienza e dell’intelligenza artificiale non servano per costruire armamenti sempre più micidiali ma, al contrario, favoriscano “un miglioramento del livello di vita di intere nazioni e popoli”, insieme alla “crescita della fraternità umana e dell’amicizia sociale”.