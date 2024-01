La nautica genovese vale mezzo miliardo all’anno: “Siamo i Sinner del porto, ci servono più spazi”

Genova. La nautica professionale genovese nel 2022 ha avuto un impatto totale di 512 milioni di euro sull’economia cittadina e ha garantito 2.540 posti di lavoro in ambito regionale. Ed è il comparto più redditizio in proporzione allo spazio acqueo occupato: l’85% in più rispetto alla media di tutte le altre attività portuale.

È quanto emerge dallo studio che The European House-Ambrosetti ha realizzato per Genova for Yachting, presentato oggi a Palazzo San Giorgio in occasione dell’assemblea pubblica dell’associazione. Un mondo, quello della nautica nel suo complesso, che chiede a gran voce una cosa su tutte: più spazi all’interno del porto per crescere ancora nei prossimi anni.

Secondo lo studio di Ambrosetti, un giorno di permanenza di uno yacht di 36-50 metri genera sul territorio ligure 2.949 euro di impatto diretto sulle aziende della nautica professionale e 4.340 euro di impatto indiretto e indotto sulle filiere economiche attivate per un totale di 7.654 euro di impatto totale equivalente. Questo valore aumenta insieme alle dimensioni delle imbarcazioni, fino a superare quota 70mila euro per i mega-yacht da 90 metri e oltre.

Il trend evidenziato dai numeri è positivo: nel 2022 la crescita del giro d’affari è stata del 50,1% con un significativo aumento delle presenze (+64%) concentrato però nelle fasce inferiori (15-50 metri). Dai 75 metri in su, invece, si registra un lieve calo. Sulla base delle presenze registrate, comunque, anche il 2023 in proiezione fa segnare un nuovo scatto in avanti, con un impatto economico stimato in 558 milioni di euro. Per quanto riguarda l’occupazione, dal 2018 ad oggi l’impatto è cresciuto del 36%, molto più di quanto abbia fatto l’intera economia del territorio.

“I dati sono tornati ai livelli pre-Covid e il trend è in crescita. Sono positivi i dati dell’impatto economico e dell’impatto occupazionale. La nota dolente riguarda le barche sopra i 90 metri, per cui c’è stato un piccolo calo – sottolinea Giovanni Costaguta, presidente di Genova For Yachting –. Riteniamo siano necessari spazi e infrastrutture per questo genere di barche, è uno dei mercati più in crescita guardando i trend mondiali. Ne dovremo parlare a livello di piano regolatore portuale, è quello lo strumento per definirli. Qualche idea la abbiamo sul Ponente, ma bisogna vedere dove”. E le prime risposte, come ha spiegato il commissario Piacenza a margine dell’evento, potrebbero arrivare entro l’estate.

La metafora di Alberto Amico, presidente dell’omonima azienda, è calzante rispetto all’attualità: “Siamo un po’ i Sinner della portualità, non bisogna lasciarci in panchina, perderemmo la Coppa Davis e invece possiamo vincerla. Sarebbe una grande vittoria per il porto di Genova. È il settore più in simbiosi con la navalmeccanica”.

La parola d’ordine per i cantieri navali è una sola: nuovi spazi. “Sicuramente c’è un’opportunità di razionalizzazione nel comparto delle riparazioni navali, poi ci sono i grandi progetti di trasformazione che daranno ulteriori opportunità. Vediamo cosa succederà con la nuova diga. Ci vuole anche una separazione adeguata tra attività pesanti e gli yacht, che non possono stare in mezzo alle navi mercantili. Ma si può fare tanto anche senza aspettare diga e Waterfront. Si possono razionalizzare. Il nostro settore ha bisogno di pulizia, ordine e contatto diretto con la città, su questo si può lavorare da subito. Sui megayacht siamo chiaramente perdenti nei confronti di altre realtà che stanno perdendo tantissimo, ma servono spazi anche per laboratori, uffici e officine”.

Insomma, meno merci e più nautica? “Le merci e la logistica sono un tema di interesse nazionale importantissimo, la nautica professionale è un tema di interesse fortissimo per Genova. Le maestranze sono locali, gli appalti sono locali, i subcontractor sono tutti nell’arco di 100 chilometri”, conclude Amico.