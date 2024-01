La ministra Santanchè non la pensa come Toti: “No al terzo mandato, 15 anni sono troppi”

Genova. Il terzo mandato per sindaci e governatori? “Onestamente non sono d’accordo, quindici anni mi sembrano tanto”. Così la ministra Daniela Santanchè, intervenuta a margine del Forum italiano del turismo organizzato dal Sole24Ore al Palazzo della Meridiana, si inserisce nel dibattito nazionale sulla rieleggibilità degli amministratori locali. Lo fa in una regione, la Liguria, dove il presidente Giovanni Toti insiste sulla possibilità giuridica di ricandidarsi, essendosi dichiarato più volte disponibile anche dal punto di vista politico.

No al terzo mandato di Toti, quindi? “Il mio è un discorso generale, non ad personam, non siamo mica la sinistra – precisa la ministra -. La mia idea personale è che la democrazia sia anche alternanza e quindici anni sono un periodo un po’ troppo lungo. Ma è una mia posizione personale”.

“Al dibattito legislativo sul terzo mandato noi non siamo interessati, così come non è interessato il Veneto di Zaia che sta celebrando il suo terzo mandato, come non lo fu la Lombardia di Formigoni – aveva ribadito due giorni fa il governatore Toti -. Per giurisprudenza uniforme, per dottrina e per prassi, la nostra situazione prevede solo un accordo politico, non un mutamento legislativo, visto che la Liguria non ha recepito il vincolo di secondo mandato nel suo statuto e nella sua legge elettorale e le leggi non sono retroattive. Se ne parlerà nel 2030″.

Politicamente, invece, “mi pare che gli alleati abbiano già espresso la volontà di proseguire un’azione di governo e un’alleanza che ha dato particolari frutti: così si è espressa la Lega, così si è espressa Fdi, così si è espresso anche il coordinatore regionale di Forza Italia, sia pure in un partito più multicentrico. E a questo lavoriamo, poi occorrerà verificare la mia volontà di proseguire in questo senso e con questa geometria, ma siamo partiti con grande anticipo: si voterà al più presto tra un anno e nove mesi, fare un dibattito così lungo assomiglia più al cineforum di Fantozzi che non alla politica”.

“Il centrodestra ligure è compattissimo – ha ribadito Toti poco prima che parlasse la ministra -. Oggi vedrò Edoardo Rixi per parlare di infrastrutture, di aeroporto di Genova, di lavori che dobbiamo fare. In settimana incontrerò anche Matteo Rosso. Abbiamo tutti la volontà di andare avanti con questa esperienza di governo che sta avendo successi sia da un punto di vista di pubblico che di critica. Il Forum Ambrosetti ha certificato che la Regione sta andando come mai prima dal punto di vista economico. Inoltre, alle ultime elezioni la sinistra non ha toccato palla, perdendo pure Sestri Levante e Camogli: non vedo perché il centrodestra dovrebbe essere in confusione e il centrosinistra in recupero. Se perdere due a zero vuol dire vincere il campionato, complimenti alla sinistra, ma mi pare che possiamo amministrare il vantaggio con serenità”.

Alla ministra del Turismo abbiamo chiesto anche un commento sul caso degli aumenti tariffari per i treni delle Cinque Terre. Una scelta promossa dalla Regione anche per contrastare il fenomeno dell’overtourism. “Non ci metto becco perché non conosco la situazione, sui treni direi delle sciocchezze”, ha risposto Santanchè, ma in generale “quello della tassazione non è mai un linguaggio che ci piace. Io trovo che bisogna organizzarlo, il turismo, che il turismo è troppo se non è organizzato.

“Non credo sia il modo di limitare l’overtourism – ha aggiunto Santanchè riferendosi in particolare alla tassa di soggiorno -. Credo che una cosa da cambiare ci sia: la tassa di soggiorno dovrebbe essere una tassa di scopo e i soldi che si pagano bisogna investirli nelle politiche del turismo. Spesso la tassa di soggiorno dai Comuni viene usata per appianare i debiti”.