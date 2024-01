La genovese Italmatch Chemicals si espande sul mercato latino-americano con Alcolina

Genova. Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale con sede a Genova specializzato in additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, prodotti ad alte prestazioni, ritardanti di fiamma e additivi per materie plastiche, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisto della maggioranza delle azioni di Alcolina, azienda chimica brasiliana specializzata nel trattamento delle acque per il bioetanolo, la produzione dello zucchero e applicazioni industriali, tra cui vernici e settore della carta.

Fondata 27 anni fa, Alcolina ha oggi due siti produttivi in Brasile (a Cravinhos e Rio Lago), circa 80 dipendenti supportati da una rete di agenti di vendita, un fatturato 2023 pari a 35 milioni di euro e dispone di un portafoglio prodotti fortemente complementari a quello di Italmatch Chemicals.

“Con questa acquisizione, Italmatch Chemicals rafforza la sua presenza nel mercato latino-americano, confermando e consolidando la sua strategia di crescita e sviluppo all’estero. Italmatch è attiva in Brasile dal 2017, con la creazione della filiale locale Italmatch Do Brasil, seguita dall’importante acquisizione di Sudamfos do Brasil. Più di recente, il gruppo ha firmato un accordo di collaborazione e licenza per lo sviluppo di una tecnologia leader per il mercato dello zucchero latino-americano, che prevede l’utilizzo di soluzioni chimiche nel processo di stabilizzazione del colore dello zucchero di canna – ha detto Sergio Iorio, fondatore e ceo di Italmatch Chemicals Group – Con l’acquisizione di Alcolina rafforziamo il nostro portafoglio di prodotti per l’acqua, diventando leader negli additivi per processi industriali per mercati finali “di nicchia”, ma in crescita, come lo zucchero e il bioetanolo”.

“Alcolina non è solo un’opportunità di business e di sinergie, ma aggiunge valore alla nostra strategia di sostenibilità – aggiunge Maurizio Turci, Group General Manager Corporate di Italmatch Chemicals – L‘azienda ha infatti adottato una strategia di responsabilità e sensibilità ambientale che riflette perfettamente il percorso ESG di Italmatch Chemicals per ridurre la propria impronta ecologica e sostenere la transizione verde, anche grazie al supporto alla tecnologia del bioetanolo”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte del gruppo Italmatch – Bain Capital. Vediamo un enorme valore e sinergie nell’unire le forze con Italmatch la cui leadership tecnologica nel mercato del trattamento acque ci consentirà di crescere in America Latina, il nostro “mercato domestico”, e di rafforzare la nostra posizione sui mercati globali, cogliendo opportunità soprattutto nei Paesi in via di sviluppo interessati a far crescere i mercati del bioetanolo”, ha concluso Rogerio Barros, General Manager di Alcolina.