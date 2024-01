Nuovo test It Alert ed esercitazione in provincia di Genova: sms a chi risiede nel raggio di 2 km

Genova. Conto alla rovescia per il nuovo test del sistema It Alert, che il 30 gennaio riguarderà lo stabilimento Iplom di Busalla, dove si terrà anche un’esercitazione.

A coordinare le operazioni sarà la Prefettura di Genova. All’esercitazione parteciperanno anche Regione Liguria, tutti i Comuni interessati, a cominciare dal Comune di Busalla, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il Servizio 118, Società Autostrade e Ferrovie, gli enti gestori di servizi e l’industria petrolifera Iplom. Il via alle 11,15 di martedì, con l’obiettivo di testare il livello di risposta di tutti gli enti di protezione civile nel caso dell’incidente previsto: l’incendio dei depositi di carburante.

In particolare si procederà alla convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura e verrà data comunicazione degli eventi al Dipartimento di Protezione Civile che farà quindi partire, verso le 12, il messaggio “It Alert” in cui si avviserà dell’evento in corso.

Il messaggio sarà diretto ai cellulari presenti nel raggio di due chilometri dallo stabilimento Iplom, il messaggio sarà quindi ricevuto anche nei Comuni limitrofi e lungo l’Autostrada A7 e la linea ferroviaria.

Il sistema “It Alert” una volta definitivamente operativo permetterà l’immediato avviso alla cittadinanza, tramite messaggio su tutti i telefoni cellulari in una determinata area, di qualsiasi emergenza di protezione civile: la prova che si svolgerà il 30 gennaio è la seconda in Liguria e la prima riferita ad un territorio specifico.