Influenza H1N1, ricoveri anche a Genova. Bassetti: “Vaccinazioni mai così basse, questo è il risultato”

Genova. L’influenza e la sua diffusione continuano a tenere banco anche in Liguria e a Genova, e di conseguenza anche negli ospedali, pieni di persone che accusano sintomi gravi legati al virus. È delle ultime ore, però, la notizia che a Vicenza due pazienti sono morti per complicanze legate all’influenza di tipo A H1N1, un virus che ha iniziato a circolare in Italia già nel 2009 e che i medici conoscono bene.

Le due vittime sono un uomo di 47 anni e uno di 55, deceduti dopo il ricovero in ospedale. E anche alla luce del picco, ormai raggiunto, di casi che si sono registrati a Genova, l’attenzione è altissima. Anche se, come spiega l’infettivologo e direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino, Matteo Bassetti, “non c’è in realtà nulla di nuovo. Dal 2009, anno quando la pandemia da influenza si è affacciata su di noi, H1N1 è l’influenza A più frequentemente responsabile di forme influenzali, appunto. Ci sono sempre stati tanti casi – conferma a Genova24 – anche qualcuno complicato, e c’è anche purtroppo qualcuno che non ce l’ha fatta, anziani e giovani. Non è dunque assolutamente una novità, a Genova ho visti casi, e ne ho visti anche a Udine: persone sanissime con i polmoni vetrificati da questo virus che assomiglia molto al covid per le sue capacità di fare danno a livello polmonare”.

Ciò che cambia quest’anno rispetto agli anni scorsi, o addirittura all’epoca pre covid, è il numero di vaccinazioni. Decisamente in calo, non solo per il covid, ma anche appunto contro l’influenza: “Si sono vaccinate molte meno persone di quante se ne vaccinavano prima – sottolinea Bassetti – già lo facevamo poco, ora lo facciamo ancora meno, e con tutto quello che abbiamo passato mi sembra una follia. La cattiva informazione sui vaccini ha fatto sì che non solo non si sia vaccinato praticamente nessuno per il covid ma anche le altre vaccinazioni siano andate molto a rilento. Il punto però è che nel 2024, se si è contro la vaccinazione è come essere contro gli screening per i tumori o i farmaci per il diabete o per tenere sotto controllo la pressione. Oltre allo spreco di soldi pubblici, visto che i vaccini vengono comprati e se non si fanno vengono poi smaltiti”.

A oggi nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino ci sono sei persone ricoverate per influenza H1N1: “Io ho passato settembre e ottobre a dire ‘vaccinatevi contro l’influenza’, ma non è servito a molto – chiosa l’infettivologo – E ora siamo qui con tutti questi casi che potevano essere evitati”.

La nota positiva, se la si può trovare, è che il picco potrebbe essere stato raggiunto: “Sono due settimane che l’incidenza è praticamente identica – conclude Bassetti – Questo potrebbe volere dire che abbiamo raggiunto il picco, e poi ci auguriamo di scendere. Se sale ancora si arriva a livelli quasi inimmaginabili, la diffusione che abbiamo avuto in queste ultime due settimane non si vedeva da 15 anni. Siamo già a livelli molto elevati, non credo si possa crescere ancora diffusione”.