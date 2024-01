Infermiere arrestato per violenza sessuale, almeno 5 vittime. Il giudice: “Agisce in preda a raptus che è incapace di controllare”

Genova. Sono almeno cinque le vittime dell’infermiere 49enne residente a Cogoleto, arrestato ieri dai carabinieri per violenza sessuale su ordinanza di custodia cautelare del gip Milena Catalano. Gli episodi si sono verificati nel reparti di fisiatria e poi di cardiologia dell’ospedale La Colletta di Arenzano per circa un anno.

Ha molestato donne di ogni età: una ragazza di 23 anni, una di 30, una donna di 57 anni e una di 80. E un’altra vittima, di circa 60 anni, non è stata ancora compiutamente identificata dagli investigatori che hanno raccolto decine di testimonianze, non solo delle vittime degli abusi, che si trovavano allettate e quindi avevano difficoltà a reagire, ma anche di altre pazienti presenti nelle stanze. Tanti racconti che hanno confermato non solo gli episodi specifici ma anche l’atteggiamento complessivo del 49enne che faceva continue battute spinte a sfondo sessuale a tutte le pazienti.

A far scattare l’indagine è stata una ragazza di 23 anni che l’infermiere aveva approcciato in ospedale con atteggiamenti ambigui e mentre era ancora ricoverata l’ha contattata su Tik tok con proposte a sfondo sessuale. Dopo la sua denuncia l’infermiere era stato trasferito di reparto ed era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, ma ha ricominciato come se nulla fosse. Anzi, a subire gli abusi peggiori è stata una donna di quasi ottant’anni.

Palpeggiamenti, creme spalmate nelle parti intime contro la volontà delle pazienti e apprezzamenti spinti mentre commetteva gli abusi.

Per il gip Milena Catalano, si tratta di un “soggetto che agisce in modo repentino, in preda ad un istinto sessuale che non riesce a controllare. La circostanza, inoltre, che le condotte sono state reiterate nonostante il procedimento disciplinare, dimostra” che il 49enne “non comprende il disvalore della condotte, causa certa di ricaduta nel reato”.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari perché l’infermiere potrebbe commettere reati simili “a prescindere dalle funzioni di infermiere in ospedale. L’approccio sessista nei confronti delle donne – scrive il gip – a prescindere dall’età e delle condizioni di salute, accompagnato da carezze, avvicinamenti e toccamenti lascivi, appare essere infatti un modo di fare abituale dell’indagato nei confronti dell’opposto sesso e che prescinde dalla sua funzione di infermiere”.

Ieri nell’interrogatorio di garanzia l’uomo, difeso dall’avvocato Davide Paltrinieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.