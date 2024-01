Sicurezza stradale, la Liguria è la prima regione italiana per numero di incidenti in relazione agli abitanti

Genova. Nei giorni in cui Genova piange la prima vittima della strada del 2024, il 63enne Massimo Salomone, morto all’ospedale San Martino il 7 gennaio per le ferite riportate dopo essere stato travolto da un’auto a Rivarolo, il 5 gennaio, un nuovo studio conferma la pericolosità delle strade della nostra regione.

In Liguria, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Istat, nel 2022 ci sono stati infatti 7.863 incidenti stradali (+9,7% sul 2021). Se si guarda solo ai numeri, la nostra regione è decima in Italia per incidenti stradali, ma se si confronta il dato con la popolazione sale al primo posto, con 521,5 incidenti ogni 100mila residenti. A livello provinciale, senza molte sorprese, è Genova la prima provincia sia per numero di incidenti (4.850) sia in relazione alla popolazione (593,9 incidenti ogni 100mila residenti), con un aumento del 10% rispetto al 2021. Seguono Savona (498,2), Imperia (434,9) e La Spezia (359,7).

Allargando la visuale e considerando il 2022, anno in cui sono presenti i confronti regionali dell’Istat, al primo posto per numero di incidenti troviamo in Italia c’è la Lombardia (28.786), seguita dal Lazio (20.275) e dall’Emilia Romagna (16.679). Il confronto con la popolazione residente, come detto, fa però cambiare la situazione, con la Liguria che registra un dato nettamente superiore alla media nazionale (281,2). Seguono, a distanza, la Toscana (412,6 incidenti ogni 100mila residenti), l’Emilia Romagna (375,9) e il Lazio (354,4). Le più virtuose sono il Molise (152,1) e la Calabria (154,2).

Si tratta di un argomento di particolare importanza e attualità, tenuto conto dell’entrate in vigore del nuovo codice della strada, che prevede tra l’e altre cose l’inasprimento delle sanzioni per l’utilizzo del cellulare alla guida o per chi consuma alcol. Secondo l’ultima ricerca del Centro Studi, se da un lato il codice della strada è giudicato positivamente in termini di sicurezza da quasi sei utenti su dieci, dall’altro c’è ancora un problema culturale : il 14% del campione, infatti, continua a giustificare (in alcune occasioni) chi guida dopo aver assunto alcol, come ad esempio quando lo si “sopporta”, e il 12% chi usa il cellulare senza auricolare/vivavoce, come nel caso di una telefonata urgente. Nonostante questo, non è una bocciatura completa in quanto negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente la consapevolezza su questi comportamenti, tanto che l’alcol e il cellulare sono ritenuti gli aspetti in assoluto più gravi.

A guardare come è iniziato il 2024 a Genova, e più in generale in Liguria, lo scenario non è quindi incoraggiante. Quella di Salomone è la prima morte in un incidente sulle strade del capoluogo ligure nel 2024, ma si sono verificati anche altri gravi incidenti nei pochi giorni di inizio anno. Mercoledì mattina sulla autostrada A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera si era verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un giovane toscano, Giovanni Gallori. Gravissime anche le condizioni di un’anziana travolta da un’auto in via De Gasperi, nel quartiere di Albaro, sabato 6 gennaio alle 9.30.