Pedone travolto da una moto in via Puccini, grave al San Martino

Genova. Un uomo di 43 anni è stato investito da una moto nella tarda mattinata di lunedì in via Puccini, a Sestri Ponente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 all’altezza dell’incrocio con via Leoncavallo. L’uomo, un operaio che stava uscendo dallo stabilimento Fincantieri, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta la moto che l’ha travolto, facendolo sbattere la testa a terra.

L’urto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanze della Croce Verde Pugliese, che hanno prestato le prime cure all’uomo, lo hanno intubato e lo hanno trasferito all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha chiuso la strada per il tempo necessario ai soccorsi, e la sezione infortunistica per i rilievi. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con tratto chiuso tra via Puccini e via Albareto.