Grave incidente sul lavoro a Genova, elettricista folgorato all’interno del Novotel

Genova. Grave incidente sul lavoro all’interno dell’albergo Novotel in via Cantore in zona Genova Ovest.

Questa mattina, martedì 16 gennaio, un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando alcuni lavori all’impianto elettrico.

L’elettricista, che era insieme a due colleghi, fortunatamente illesi, è rimasto folgorato per ragioni ancora da chiarire.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 con l’automedica e i militi dei Volontari del soccorso della Fiumara.

Il 36enne era in gravissime condizioni. E’ stato preso in carico, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi, al centro specializzato Grandi ustionati dove si trova ricoverato in codice rosso.