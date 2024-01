Scontro auto-moto a Struppa, centauro in codice rosso al San Martino

Genova. Un motociclista è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì in un incidente stradale avvenuto a Struppa, in via di Sponda Nuova.

L’uomo stava percorrendo la strada a bordo della moto quando, all’altezza del civico 59, si è scontrato con un’auto rovinando sull’asfalto.

Nell’urto l’uomo si è rotto un braccio e ha riportato diversi altri traumi. Immediatamente soccorso dall’automedica e dall’ambulanza inviate sul posto dal 118, è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico, che intorno alle 14.30 procedeva a senso unico alternato. Presenti anche gli agenti della sezione infortunistica per i rilievi e per ricostruire la dinamica.