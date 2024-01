Incidente mortale a Chiavari, la vittima è il 34enne Alberto Devincenzi: lavorava alla Asl

Chiavari. Si chiamava Alberto Devincenzi il motociclista morto stamattina a Chiavari in un frontale con un’auto in corso Lima all’incrocio con salita Sant’Antonio Maria Gianelli. Aveva 34 anni e lavorava come tecnico di radiologia presso l’Asl 4 del Tigullio.

La dinamica è ancora in fase di accertamento: la moto su cui viaggiava Devincenzi ha scontrato una vettura che, secondo le prime ricostruzioni, stava svoltando in direzione di Villa Rocca. L’impatto è stato violentissimo e il 34enne è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Chiavari con l’automedica da Lavagna, la polizia locale, i carabinieri ed è stato mobilitato pure l’elicottero dei vigili del fuoco in vista di un trasporto urgente per il San Martino. Ma per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

L’uomo, che viveva a Lavagna, lascia una compagna e una figlia piccola.

In una nota la direzione dell’Asl 4 e l’assessorato regionale alla Sanità “si stringono ai suoi familiari ed esprimono profondo cordoglio per la perdita prematura del collega”. “Siamo addolorati per una perdita improvvisa, che ci lascia tutti smarriti. Se ne va un collega di grande competenza, amatissimo da tutto il nostro team”, dicono Ilan Rosenberg e Livia Perazzo, rispettivamente direttore e coordinatrice della struttura complessa di radiologia.