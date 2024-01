Incidente in A10 tra Varazze e Arenzano, code e disagi per chi viaggia verso Genova

Genova. Ancora una mattina di disagi per la viabilità autostradale sul nodo ligure e genovese. A compromettere la situazione un nuovo incidente avvenuto poco prima delle 9.30 in A10, tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova.

Sulla tratta al momento il traffico è bloccato con code in aumento per chi viaggia verso il capoluogo ligure: al momento il sito di Autostrade per l’Italia segnala incolonnamenti per almeno tre chilometri.

In difficoltà anche la viabilità urbana, con molti automobilisti che hanno abbandonato l’autostrada per cercare il passaggio a mare, intasando anche l’Aurelia.